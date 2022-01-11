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В США зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

В США зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19 Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей.
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11 января 2022 г. 20:30
В США зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США.

По состоянию на вторник в американских больницах с подтвержденным коронавирусом проходят лечение более 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило 142 246 человек.

Телекомпания подчеркивает, что рост числа госпитализаций происходит на фоне распространения в стране омикрон-штамма инфекции. За последние две недели общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.

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