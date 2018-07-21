В США выставляют на торги личные вещи первого человека на Луне

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга — человека, первым ступившего на поверхность Луны — продадут на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе, штат Техас, передает Report со ссылкой на ABC News.

Вещи будут выставлены на аукционы в начале ноября текущего года, а затем в мае и ноябре 2019 года. Покупатели смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, астронавт брал в полет на Луну.

Также с молотка уйдут флаги США, ООН, американских штатов и серебряные монеты, выпущенные на память об американской космической программе "Аполлон". Особым лотом станет редкая золотая монета из коллекции астронавта.

В 1969 году Н.Армстрог командовал экипажем корабля "Аполлон-11", главной задачей которого была высадка на Луну. Н.Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. Астронавт умер в 2012 году.