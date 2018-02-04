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    В США выставлен на продажу автомобиль, собранный из частей 17 машин

    Владелец автомобиля планирует продать машину за $25 тыс

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Соединённых Штатах выставлен на продажу автомобиль, который был собран из частей 17 машин. Как сообщает Report, об этом сообщает The Mice Times of Asia.

    Владелец автомобиля планирует продать машину за $25 тыс. (около 43 тыс. манатов).

    В процессе сборки транспортного средства, как сообщается, были использованы запчасти, в частности, Chevrolet и Cadillac разных годов выпуска, а также Buick и Pontiac.

    Отмечается, что по документам автомобиль проходит как Chevrolet 1939 года выпуска.

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