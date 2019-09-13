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В США вручили Шнобелевскую премию

В США вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают самым абсурдным научным открытиям года, сообщает Report cо ссылкой на "Би-би-си". 

Как отмечается, в номинации «Биология» победу одержала группа исследователей, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

В номинации «Медицина» награду получил итальянский ученый, который доказал, что приготовленная в Италии пицца уменьшает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации «Психология» премию вручили немецкому ученому, который изучил корреляцию между ручкой во рту и уровнем счастья.

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