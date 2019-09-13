В США вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают самым абсурдным научным открытиям года, сообщает Report cо ссылкой на "Би-би-си".

Как отмечается, в номинации «Биология» победу одержала группа исследователей, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

В номинации «Медицина» награду получил итальянский ученый, который доказал, что приготовленная в Италии пицца уменьшает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации «Психология» премию вручили немецкому ученому, который изучил корреляцию между ручкой во рту и уровнем счастья.