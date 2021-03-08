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В США вознаграждение за поимку снежного человека увеличили до $2,1 млн

В США вознаграждение за поимку снежного человека увеличили до $2,1 млн Власти американского штата Оклахома увеличили вознаграждение за поимку снежного человека. До сих пор награда за успешную охоту на снежного человека составляла 25 тыс. долларов США
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8 марта 2021 г. 07:24
В США вознаграждение за поимку снежного человека увеличили до $2,1 млн

Власти американского штата Оклахома увеличили вознаграждение за поимку снежного человека. До сих пор награда за успешную охоту на снежного человека составляла 25 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, теперь тот, кому удастся поймать человекообразное существо, получит 2,1 млн долларов США.

Законодательное нововведение направлено на увеличение притока туристов в штат, отмечает издание.

"Это станет отличной возможностью для людей насладиться нашими краями и повеселиться", - считает член палаты представителей конгресса США и автор законодательной инициативы Джастин Хамфри.

Кроме того, чиновники штата рассматривают введение лицензии для охоты на снежного человека. Вокруг человекоподобного создания будет развернута рекламная кампания, включающая в себя номерные знаки, наклейки и контрольные станции Bigfoot.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “qar adam”ı yaxalayacaq şəxsə 2,1 milyon dollar vəd edildi

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