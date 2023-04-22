О нас

В США в продажу поступит умный пистолет с системой распознавания лиц

В США в продажу поступит умный пистолет с системой распознавания лиц Компания Biofire Tech, базирующаяся в Колорадо, принимает заказы на интеллектуальное оружие с технологией распознавания лица, последнюю разработку персонализированного оружия, которым могут пользоваться только проверенные пользователи.
Это интересно
22 апреля 2023 г. 01:56
В США в продажу поступит умный пистолет с системой распознавания лиц

Компания Biofire Tech, базирующаяся в Колорадо, принимает заказы на интеллектуальное оружие с технологией распознавания лица, последнюю разработку персонализированного оружия, которым могут пользоваться только проверенные пользователи.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пистолет Biofire также можно включить с помощью считывателя отпечатков пальцев, одной из нескольких функций разумного оружия, предназначенных для предотвращения случайных выстрелов детьми, уменьшения количества самоубийств, защиты от захвата оружия и прочего.

Первые готовые версии 9-мм пистолета могут быть отправлены клиентам, сделавшим предварительный заказ, уже в четвертом квартале этого года, а стандартная модель за $1 499 может быть доступна ко второму кварталу 2024 года.

Однако, во время одной из демонстраций система распознавания лица дала сбой и пистолет не сработал, что дало основание энтузиастам скептически относиться к технологии разумного оружия, которая может не защитить в нужный момент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də üztanıma sisteminə malik ağıllı tapança satışa çıxarılacaq

Экслюзивные новости

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi