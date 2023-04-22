В США в продажу поступит умный пистолет с системой распознавания лиц

Компания Biofire Tech, базирующаяся в Колорадо, принимает заказы на интеллектуальное оружие с технологией распознавания лица, последнюю разработку персонализированного оружия, которым могут пользоваться только проверенные пользователи.

Компания Biofire Tech, базирующаяся в Колорадо, принимает заказы на интеллектуальное оружие с технологией распознавания лица, последнюю разработку персонализированного оружия, которым могут пользоваться только проверенные пользователи.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пистолет Biofire также можно включить с помощью считывателя отпечатков пальцев, одной из нескольких функций разумного оружия, предназначенных для предотвращения случайных выстрелов детьми, уменьшения количества самоубийств, защиты от захвата оружия и прочего.

Первые готовые версии 9-мм пистолета могут быть отправлены клиентам, сделавшим предварительный заказ, уже в четвертом квартале этого года, а стандартная модель за $1 499 может быть доступна ко второму кварталу 2024 года.

Однако, во время одной из демонстраций система распознавания лица дала сбой и пистолет не сработал, что дало основание энтузиастам скептически относиться к технологии разумного оружия, которая может не защитить в нужный момент.