В США успешно клонировали животное вымирающего вида

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черноного хорька

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька.

Как передает Report со ссылкой на Fox news, животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас.

Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", - отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.