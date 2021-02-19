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В США успешно клонировали животное вымирающего вида

В США успешно клонировали животное вымирающего вида Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черноного хорька
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19 февраля 2021 г. 20:00
В США успешно клонировали животное вымирающего вида

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька.

Как передает Report со ссылкой на Fox news, животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас.

Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", - отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.

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