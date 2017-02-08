В США умерла самая старая в мире аквариумная рыба

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В океанариуме американского штата Чикаго умерла самая старая в мире аквариумная рыба, cообщает Report со ссылкой на Sky News. Двоякодышащему по кличке Granddad ("Дедушка") было более 90 лет.

На прошлой неделе рыба, которая весила 11 кг, потеряла аппетит. После осмотра специалистов выяснилось, что внутренние органы животного отказывают. Сотрудники учреждения уверены, что Дедушка был близок к достижению ста лет.

Рыба прибыла в местный аквариум Шедда в 1933 году из Австралии. За это время на животное успели посмотреть более 100 млн человек.