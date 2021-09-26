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В США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке

В США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке Самый пожилой белый медведь среди содержащихся в североамериканских зоопарках был усыплен в США возрасте 36 лет.
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26 сентября 2021 г. 09:45
В США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке

Самый пожилой белый медведь среди содержащихся в североамериканских зоопарках был усыплен в США возрасте 36 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении зоопарка округа Милуоки (штат Висконсин), размещенном в субботу на его странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Снежная Лилли, наша любимая белая медведица, была гуманно усыплена вчера [24 сентября] из-за ухудшения здоровья, - отмечается в публикации. - В свои 36 лет Снежная Лилли являлась самым старым из содержащихся в неволе белым медведем в Северной Америке".

Как пояснил телеканал CNN, по данным Ассоциации зоопарков и аквариумов США, средняя продолжительность жизни белых медведей, живущих под присмотром специалистов, составляет 23,4 года. По подсчетам некоммерческой организации по сохранению белых медведей Polar Bears International, в дикой природе этот вид живет в среднем от 15 до 18 лет, добавил вещатель.

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