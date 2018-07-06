В США ученые обнародовали сотни видео ядерных испытаний 50-60-х годов - ВИДЕО

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Ученые США обнародовали сотни видеозаписей ядерных испытаний, который проводились в 1950-60-х годах.

Как передает Report, записи были опубликованы на странице Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса.

На кадрах запечатлены взрывы в рамках операций Teapot, Dominic и Hardtek, проведенные на полигонах в Неваде и Тихом океане.

Отмечается, что сюжеты были опубликованы в рамках программы оцифровки и изучения материалов о ядерных испытаниях.

Целью демонстрации является предупредить человечество от испытаний, которые несут катастрофические разрушения нашей планеты.