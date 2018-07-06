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    В США ученые обнародовали сотни видео ядерных испытаний 50-60-х годов - ВИДЕО

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Ученые США обнародовали сотни видеозаписей ядерных испытаний, который проводились в 1950-60-х годах. 

    Как передает Report,  записи были опубликованы на странице Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса.

    На кадрах запечатлены взрывы в рамках операций Teapot, Dominic и Hardtek, проведенные на полигонах в Неваде и Тихом океане.

    Отмечается, что сюжеты были опубликованы в рамках программы оцифровки и изучения материалов о ядерных испытаниях.

    Целью демонстрации является предупредить человечество от испытаний, которые несут катастрофические разрушения нашей планеты.

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