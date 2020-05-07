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В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19

​В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19

Бин Лю, ученый из Университета Питтсбурга, занимавшийся исследованием коронавирусной инфекции, найден мертвым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журнал People.

Как отмечает издание, полиция обнаружила тело 37-летнего специалиста в субботу.

Предполагаемый убийца также найден мертвым в машине, полицейские считают, что он покончил с собой.

Сообщается, что мужчины были знакомы.

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.

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