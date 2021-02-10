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В США трех человек спасли с необитаемого острова

В США трех человек спасли с необитаемого острова Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня.
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10 февраля 2021 г. 18:47

Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Береговой охраны США.

"Береговая охрана во вторник спасала трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на (острове - ред.) Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней", - говорится в заявлении.

Один из летных экипажей службы заметил людей, махавших самодельным флагом, во время "обычного патрулирования". Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. Еще один вертолет, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст, штат Флорида.

Как сообщил представитель службы Джастин Догерти, двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. По его словам, он был поражен, что они находятся в "такой хорошей форме", сообщает телеканал WPLG. Питались они, вероятно, кокосами, отметил Догерти.

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