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    ​В США тигры вырвались на свободу в результате торнадо

    Жителей призвали не выходить на улицу

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Серия торнадо помогла тиграм и другим экзотическим животным сбежать из сафари-парка у города Татл в штате Оклахома. Звери воспользовались тем, что стихийное бедствие сломало ограду.

    Как передает Report, власти предупредили местных жителей об инциденте и призвали их не выходить на улицу.

    Впрочем, всех бежавших зверей удалось быстро найти и вернуть. Никаких ЧП с участием животных не зафиксировано.

    Напомним, что на штаты Канзас, Небраска, Техас и Оклахома обрушилась сразу серия торнадо. Ветер переворачивал машины и рекламные конструкции, вырывал деревья, разрушал дома. Кроме того, проливные дожди вызывали наводнение.

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