В США странные огненные шары озарили ночное небо над несколькими штатами - ВИДЕО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В ночь на 23 декабря 2015 года жители нескольких американских штатов заметили в ночном небе впечатляющие огненные шары.

Как сообщает Report со ссылкой на МедиаИнфо, таинственный объект пролетел в небе над Калифорнией, Аризоной и Невадой. Позже официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США объяснил природу странных вспышек. С его слов, причиной появления огненных шаров стали обломки первой ступени российской ракеты-носителя "Союз" (в классификации НАТО - SL-4). Российская ракета была запущена в понедельник. Обломки первой ступени ракеты-носителя вошли в атмосферу над штатом Аризона.