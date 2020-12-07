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В США стартует производство пиццы из отходов

В США стартует производство пиццы из отходов В Соединенных Штатах Америки было создано производство в Сан-Франциско, на котором будут делать пиццу с добавлением пищевых отходов.
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7 декабря 2020 г. 05:55
В США стартует производство пиццы из отходов

В Соединенных Штатах Америки было создано производство в Сан-Франциско, на котором будут делать пиццу с добавлением пищевых отходов.

Как передает Report, об этом сообщает Waste 360.

Создателями бренда, получившего название Ugly Pickle Co., стали шеф-повара Дэвид Мерфи и Кайла Абэ. Свой продукт они ласково называют «мусорными пирожками».

Повара отметили, что в производстве пиццы будут использоваться ингредиенты, от которых обычно принято избавляться. Так, в составе пицц можно будет найти субпродукты, некрасивые овощи и фрукты, а также отработанное зерно.

По их словам, они намерены показать, что пищевые отходы можно свести к минимуму в повседневной жизни. Также они ожидают, что такой стартап поможет фермерам, у которых будет осуществляться закупка составных частей для производства пиццы.

Необычные блюда будут в заведении «Shuggie's Trash Pie + Natural Wine», которое должно открыться весной 2021 года.

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