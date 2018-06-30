В США создали робота-каскадера - ВИДЕО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Американские киноделы шагнули в будущие, создав робота, который способен выполнять трюки как человек, передает Report со ссылкой на Independent.

Андроид Stuntronics запускается в воздух при помощи специальной катапульты и выполняет различные перевороты и сальто. Ранее был продемонстрирован более рудиментарный робот Dtickman. Сообщается, что роботы-каскадеры, в первую очередь, станут частью аттракционов, а уже потом, возможно, появятся в кино.