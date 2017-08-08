В США создали 12-тонного боевого робота - ВИДЕО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В США впервые показали гигантского боевого робота Eagle Prime весом 12 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, его высота около 5 м.

Для управления роботом необходимы сразу два пилота, которые располагаются в кабине. Eagle Prime оснащен V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил.

Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе. Eagle Prime также сразится с китайским роботом Monkey King, однако даже примерная дата встречи еще не объявлена.