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    В США создали 12-тонного боевого робота - ВИДЕО

    Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В США впервые показали гигантского боевого робота Eagle Prime весом 12 тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, его высота около 5 м. 

    Для управления роботом необходимы сразу два пилота, которые располагаются в кабине. Eagle Prime оснащен V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил.

    Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе. Eagle Prime также сразится с китайским роботом Monkey King, однако даже примерная дата встречи еще не объявлена.

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