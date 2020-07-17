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В США сеть ресторанов быстрой еды внедрит робота для готовки 160 бургеров в час

В США сеть ресторанов быстрой еды внедрит робота для готовки 160 бургеров в час Сеть ресторанов быстрой еды в США White Castle попытается внедрить робота для приготовления бургеров
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17 июля 2020 г. 20:55

Сеть ресторанов быстрой еды в США White Castle попытается внедрить робота для приготовления бургеров. Для этого она объединила свои силы со стартапом Miso Robotics, базирующемся в Пасадене (штат Калифорния), сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Проект пока является экспериментальным и будет воплощаться в жизнь лишь в одном из заведений в Чикаго (штат Иллинойс) в сентябре этого года. "Мы с восторгом обеспечим будущее нашей кухне с помощью решений, которые преобразуют нашу индустрию и дадут White Castle возможность служить многим будущим поколениям", - говорится в опубликованном заявлении гендиректора сети Лайса Ингрэм.

Автоматический помощник, разработанный стартапом, получил имя Флиппи и оснащен элементом искусственного интеллекта (ИИ). Робот умеет раскладывать полуфабрикат на раскаленной поверхности и переворачивать бургер. Как сообщает Miso Robotics, робот использует термальные датчики, чтобы определять степень прожарки рубленой котлеты и предотвращать пищевые отравления. Также он нужен для того, чтобы сводить к минимуму контакт работника общепита с продуктами питания.

Флиппи готовит примерно 160 бургеров в час и благодаря искусственному интеллекту делает это все лучше и лучше с каждым разом. К числу недостатков робота относится неспособность подогревать сыр, нарезать остальные ингредиенты и формировать готовый сандвич. Пока это могут только люди.

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