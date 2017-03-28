В США семья судится за право дать дочке фамилию Аллах

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Американская семейная пара подала в суд на власти штата Джорджия за отказ в выдаче свидетельства о рождении их дочери, которой они решили дать фамилию Аллах, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Министерство здравоохранения штата отказывается выдать 22-месячной девочке свидетельство о рождении, куда была бы вписана эта фамилия.

Родители девочки Элизабет Хенди и Билаль Уолк решили назвать свою дочь Заликха Грейсфул Лоррейна Аллах.

Однако по закону штата, ребенок должен носить или фамилию матери, или фамилию отца, или комбинацию двух фамилий. Власти штата отказываются зарегистрировать ребенка под фамилией Аллах, которую не носят ни ее отец, ни ее мать.

Иск от имени родителей к министерству здравоохранения штата подал филиал Американского союза гражданских свобод (ACLU) в Джорджии.

Отец девочки рассказал в беседе с Atlanta Journal-Constitution, что это, на его взгляд, благородное имя, а его выбор никак не связан с религией.

"Это просто нечестно и нарушает наши права", - заявил Уолк. По его словам, совершенно неприемлемо, что государство фактически оставляет их ребенка безымянным.