В США робот награжден медалью за отличную службу

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Впервые в истории дистанционное устройство-робот был представлен к награде за отличную службу ВВС США, сообщает Report со ссылкой на издание "Air Combat Comand".

Сам робот был создан с целью удаленного участия в боевых действия и других военных операциях, а также в кибероперациях, с участием военно-воздушных сил США.

Отмечается, что церемония награждения медалью "R" за отличия в службе признала роль дистанционных устройств на поле сражения и определила ее экстраординарность в подобных условиях.Данная медаль с литерой "R", то есть за удаленные операции, не связанные с личным присутствием, вручается впервые.