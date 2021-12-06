В США разработали нейтрализирующую коронавирус жвачку

Жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку, разработали ученые Пенсильванского университета в США.

Жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку, разработали ученые Пенсильванского университета в США.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ученые, в частности, провели эксперименты со слюной зараженных коронавирусом SARS-Cov-2 людей, добавляя в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Выяснилось, что этот белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов. "Вирус распространяется в слюне, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, то вирус распространяется и попадает в организм других людей,- отметил возглавляющий исследование Генри Дэниелл.- Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни".

Исследование пока находится на ранних стадиях, отмечают ученые. Еще предстоит провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность и эффективность жевательной резинки для людей.