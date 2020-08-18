В США продают жилой дом с тюрьмой

В американском городе Файет в штате Миссури продается дом XIX века.

В американском городе Файет в штате Миссури продается дом XIX века.

Как передает Report со ссылкой на Old House Calling, необычность дома заключается в том, что он оборудован настоящей мини-тюрьмой. Дом можно приобрести за 350 тысяч долларов.

Здание было построено в 1875 году. В нем жил местный шериф.

Помещение поделено на две зоны - жилую, кстати, весьма уютную, и собственно, тюремную, в подвале. Мини-тюрьма имеет девять камер, металлические кровати, унитаз без ограждений.

Сам дом кирпичный, его общая площадь 229 квадратных метров.