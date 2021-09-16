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В США продали священную пещеру индейцев с наскальными рисунками

В США продали священную пещеру индейцев с наскальными рисунками В США с аукциона продали так называемую "Пещеру картинок" в штате Миссури с наскальными рисунками, возраст которых составляет более 1000 лет. Анонимный участник торгов купил исторический объект вместе с прилегающим к ней лесом за 2,2 млн долларов США.
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16 сентября 2021 г. 08:06
В США продали священную пещеру индейцев с наскальными рисунками

В США с аукциона продали так называемую "Пещеру картинок" в штате Миссури с наскальными рисунками, возраст которых составляет более 1000 лет. Анонимный участник торгов купил исторический объект вместе с прилегающим к ней лесом за 2,2 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Аукцион осудили индейцы племени Осейдж, которые планировали купить эту землю, чтобы "защитить и сохранить свое самое священное место". Их предки оборудовали эту пещеру для ритуалов и захоронения умерших.

На стенах под землей красуется 290 доисторических рисунков людей, животных, а также мифических существ и иероглифических символов. Это крупнейшая коллекция полихромных картин коренных народов в Миссури. Рисунки по преимуществу сделаны углем. При этом изображение одного из мифических существ исполнено из коричневого песчаника.

Антрополог Кэрол Диас-Гранадос выступила категорически против продажи. Она и ее супруг Джеймс Дункан потратили 20 лет на исследование пещеры, а также написали о ней книгу. Дункан, в частности, занимается устным фольклором осейджей, а его жена Диас-Гранадос является научным сотрудником отдела антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

"Продажа с аукциона священного места для американских индейцев действительно посылает неверный сигнал. Это как продать Сикстинскую капеллу на аукционе", - считает Диас-Гранадос.

Представители племени Осейдж в свою очередь назвали продажу "поистине душераздирающей". В заявлении индейцев отмечается, что их предки жили на этой территории 1300 лет.

"Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему Миссури и Иллинойс, в том числе в "Пещере картинок"", - указано в нем.

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Версия на английском языке Cave containing Native American artwork sold in US

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