В США продали особняк Аль Капоне

Расположенный в американском штате Майами особняк чикагского гангстера Аль Капоне продали за 15,5 млн долларов США.

Расположенный в американском штате Майами особняк чикагского гангстера Аль Капоне продали за 15,5 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Miami Herald . Дом приобрела компания 93 Palm Residence LLC.

Аль Капоне, известный под прозвищем "Лицо со шрамом", в 1928 году заплатил за резиденцию 40 тыс. долларов США.

Предыдущим владельцам, застройщику Тодду Майклу Глейзеру и его деловому партнеру Нельсону Гонзалесу, особняк достался за 10,7 млн долларов США. Они хотели снести дом и построить современное здание, но не смогли реализовать план.

Предложение продать резиденцию Глейзер назвал неожиданным и очень выгодным.

"Если кто-то скажет вам, что хочет дать вам лотерейный билет на 5 миллионов долларов, вы, конечно же, его возьмете", - объяснил он.