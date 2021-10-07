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В США продали особняк Аль Капоне

В США продали особняк Аль Капоне Расположенный в американском штате Майами особняк чикагского гангстера Аль Капоне продали за 15,5 млн долларов США.
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7 октября 2021 г. 03:51
В США продали особняк Аль Капоне

Расположенный в американском штате Майами особняк чикагского гангстера Аль Капоне продали за 15,5 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Miami Herald. Дом приобрела компания 93 Palm Residence LLC.

Аль Капоне, известный под прозвищем "Лицо со шрамом", в 1928 году заплатил за резиденцию 40 тыс. долларов США.

Предыдущим владельцам, застройщику Тодду Майклу Глейзеру и его деловому партнеру Нельсону Гонзалесу, особняк достался за 10,7 млн долларов США. Они хотели снести дом и построить современное здание, но не смогли реализовать план.

Предложение продать резиденцию Глейзер назвал неожиданным и очень выгодным.

"Если кто-то скажет вам, что хочет дать вам лотерейный билет на 5 миллионов долларов, вы, конечно же, его возьмете", - объяснил он.

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