В США приняли закон о рассекречивании сведений об НЛО

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО.

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом. Он предписывает обнародовать государственные документы, касающиеся так называемых неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума. Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания.

В финальную версию законопроекта, принятую Конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности. Один из авторов законопроекта, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, полагает, что этим воспользуются те самые организации, которые препятствовали рассекречиванию сведений об аномальных феноменах в прошлом.