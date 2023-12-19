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В США приняли закон о рассекречивании сведений об НЛО

В США приняли закон о рассекречивании сведений об НЛО Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО.
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19 декабря 2023 г. 03:21
В США приняли закон о рассекречивании сведений об НЛО

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом. Он предписывает обнародовать государственные документы, касающиеся так называемых неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума. Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания.

В финальную версию законопроекта, принятую Конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности. Один из авторов законопроекта, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, полагает, что этим воспользуются те самые организации, которые препятствовали рассекречиванию сведений об аномальных феноменах в прошлом.

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