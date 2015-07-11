Задержаны преступники, грабившие магазины в масках Барака Обамы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Полиция Калифорнии задержала двоих мужчин, которые подозреваются в ограблении магазинов. Примечательно, что преступники грабили магазины в масках Обамы.

Как отмечает Report, об этом сообщает телеканал KTLA.

Ривер Робинсон и Френки Эрнандес обвиняются в совершении по меньшей мере 15 ограблений, которые произошли с 29 мая по 9 июля.

Преступники грабили магазины и бензозаправочные станции в 11 городах. На след преступников удалось выйти благодаря отпечаткам пальцев.

Полицейские провели обыск в доме Робинсона и обнаружили 150 кустов марихуаны. Оба находятся в тюрьме. Сумма залога установлена в 1 млн. долларов.