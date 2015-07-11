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    Задержаны преступники, грабившие магазины в масках Барака Обамы

    Преступники обвиняются в ограблении магазинов и бензозаправочных станций в 11 городах

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Полиция Калифорнии задержала двоих мужчин, которые подозреваются в ограблении магазинов. Примечательно, что преступники грабили магазины в масках Обамы.

    Как отмечает Report, об этом сообщает телеканал KTLA. 

    Ривер Робинсон и Френки Эрнандес обвиняются в совершении по меньшей мере 15 ограблений, которые произошли с 29 мая по 9 июля.

    Преступники грабили магазины и бензозаправочные станции в 11 городах. На след преступников удалось выйти благодаря отпечаткам пальцев.

    Полицейские провели обыск в доме Робинсона и обнаружили 150 кустов марихуаны. Оба находятся в тюрьме. Сумма залога установлена в 1 млн. долларов.

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