В США представили ложку для любителей селфи

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Американский бренд сухих завтраков Cinnamon Toast Crunch представил "селфи-ложку" — палку для селфи с ложкой на одном конце и креплением для гаджета на другом, сообщает Report cо ссылкой на журнал Time.

Создатели утверждают, что устройство необходимо для решения волнующей жителей наиболее развитых стран проблемы — невозможности выбора между едой и фотографированием. "Прошли те дни, когда вы ели, а ваши друзья не знали об этом", — сообщается в рекламном ролике.

Длина селфи-ложки в разложенном состоянии достигает 76 см, и она позволяет владельцу есть и фотографироваться одновременно. В комплекте с ней поставляется специальный пульт, с которого смартфону на другом конце палки можно дать команду сфотографировать его обладателя. Пульт работает с устройствами под управлением Android и iOS.