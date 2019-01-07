В США предлагают более 100 тысяч долларов за жизнь без WiFi

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Американские работодатели готовы платить 130 тысяч долларов за работу на острове.
Как передаёт Report со ссылкой на портал Travel and Leisure, вакансию предлагают парам, которым предстоит присматривать за маяком и гостиницей.
Предполагается, что семье придётся отвечать за бухгалтерию, уборку и приготовление еды.
Одно из условий – на острове нет доступа к WiFi и телевизора.
Anar TağıyevАвтор новости