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    В США предлагают более 100 тысяч долларов за жизнь без WiFi

    Американские работодатели готовы платить 130 тысяч долларов за работу на острове

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Американские работодатели готовы платить 130 тысяч долларов за работу на острове.

    Как передаёт Report со ссылкой на портал Travel and Leisure, вакансию предлагают парам, которым предстоит присматривать за маяком и гостиницей.

    Предполагается, что семье придётся отвечать за бухгалтерию, уборку и приготовление еды.

    Одно из условий – на острове нет доступа к WiFi и телевизора.

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