​В США построят копию Ноева ковчега в натуральную величину

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Копию Ноева ковчега решили построить в США в штате Кентукки.

Как передает Report, он будет возводиться в рамках создания целого парка на библейские сюжеты. Идет сбор средств на строительство.

Кен Хэм – автор идеи и основатель библейского парка рассказал, что общественной организации уже удалось собрать часть денег для строительства ковчега. В общем на строительство точной копии корабля, сумевшего пережить Всемирный потоп, нужно 24,5 миллиона долларов. На счет у общественной организации уже есть 14,4 миллиона.

Автор идеи планирует начать строительство уже сейчас, параллельно продолжая сбор оставшихся средств. Размер копии Ноева ковчега будет строго соответствовать тому, который указан в Библии, около 150 метров в длину.

Предполагается, что уже к 2016 году на территории штата Кентукки будет работать парк, в котором будут показаны все основные сюжеты Библии.