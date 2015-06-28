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    ​В США построят копию Ноева ковчега в натуральную величину

    Размер копии корабля будет строго соответствовать тому, который указан в Библии

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Копию Ноева ковчега решили построить в США в штате Кентукки.

    Как передает Report, он будет возводиться в рамках создания целого парка на библейские сюжеты. Идет сбор средств на строительство.

    Кен Хэм – автор идеи и основатель библейского парка рассказал, что общественной организации уже удалось собрать часть денег для строительства ковчега. В общем на строительство точной копии корабля, сумевшего пережить Всемирный потоп, нужно 24,5 миллиона долларов. На счет у общественной организации уже есть 14,4 миллиона.

    Автор идеи планирует начать строительство уже сейчас, параллельно продолжая сбор оставшихся средств. Размер копии Ноева ковчега будет строго соответствовать тому, который указан в Библии, около 150 метров в длину.

    Предполагается, что уже к 2016 году на территории штата Кентукки будет работать парк, в котором будут показаны все основные сюжеты Библии.

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