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    В США посетитель ресторана поздравил персонал с Рождеством, оставив чаевые на сумму 2000 доллара - ФОТО

    Сотрудники обрадовались щедрому подарку, сказав, что чаевые сделали их день.

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В американском штате Аризона в заведении 5 & Diner в Скотсдейл посетитель оставил в качестве чаевых две тысячи долларов, пообедав на 17,23 доллара. Как сообщает Report со ссылкой на Fox10, посетитель попросил разделить чаевые между всеми сотрудниками ресторана, пожелав им счастливого Рождества.

    Сотрудники обрадовались такому подарку, сказав, что чаевые "сделали их день", и назвав щедрого посетителя их "тайным Сантой". 

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