​В США полиция спасла 300 ежей из торгового центра

Американские власти спасли более 300 ежей, двух кенгуру, павлина и большого питона и других животных, которые незаконно содержались в доме в штате Мичиган на северо-востоке США, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В полицию города Ромьюлус по поводу незаконного содержания экзотических животных дома обратился "сознательный гражданин". После чего служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск в одном из зданий города, где и обнаружили животных.

“Там было более 300 ежей, 6 кроликов породы фландр, 3 крупных игуаны, 2 кенгуру, павлин, песец и по-настоящему большая змея… сетчатый питон длиной в 16 футов (около 5 метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 кг)”, - говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Животные были обнаружены на территории небольшого торгового центра. При этом детектив полиции Ромьюлуса Келли Фрагодт заявила, что владение экзотическими животными в городе признано незаконным. По ее словам, в отношении подозреваемого выдвинуты уголовные обвинения.