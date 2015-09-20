​В США полицейские обстреляли подозреваемого с вертолета - ВИДЕО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Полицейская погоня за подозреваемым в грабеже в штате Калифорния закончилась после того, как заместитель шерифа округа Сан-Бернардино с вертолета смог подстрелить водителя внедорожника.

Как передает Report, об этом пишет San Bernardino County Sun.

Подозреваемый в грабеже водитель отказался остановиться на следующий после преступления день, после чего попытался уйти от правосудия.

В ходе погони на шоссе скорость золотистого Chevrolet Tahoe второго поколения достигала 160 км/ч, подчеркнули в полиции.

После обстрела с вертолета мужчина выскочил из автомобиля, пробежал несколько шагов и упал. Джип продолжил движение и врезался во встречный Dodge Durango, пострадали три человека.

Неизвестно, скончался ли подозреваемый мужчина от выстрелов или от других травм.