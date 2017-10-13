В США показали, как их дипломаты подвергались звуковым атакам на Кубе

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности акустических атак, которым подвергались дипломаты посольства США на Кубе. Запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США опубликовало Агентство АP.

Как сообщает Report, на записи слышны высокочастотные звуки, которые, по мнению авторов публикации, напоминают звучание сверчков. Впрочем, звуки имеют разные оттенки и некоторые из них даже напоминают «царапанье ногтями по классной доске».

Подвергшиеся воздействию неизвестных звуков дипломаты подтвердили, что на записи слышны именно те звуки, которые они слышали на Кубе.

Ранее Госдеп заявил о нескольких случаях «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе, в результате которых сотрудники столкнулись с головокружением, проблемами со слухом и другими болезненными симптомами. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи. По данным Госдепа, число пострадавших дипломатов от этих атак составило 22 человека.