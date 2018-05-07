В США подросток вышел из комы перед отключением от системы жизнеобеспечения

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В США подросток с тяжелой черепно-мозговой травмой вышел из комы, когда его родители уже подписали согласие на посмертное донорство органов, сообщает Report со ссылкой на USA Today.

Тринадцатилетний Трентон МакКинли попал в ДТП в начале марта. Подросток сидел в прицепе для трейлера, когда тот перевернулся и ударил его по голове. Пока Трентона везли в больницу, его сердце останавливалось четыре раза, причем один раз - на 15 минут.

Врачи объяснили родителям, что такое длительное кислородное голодание повлекло за собой необратимые изменения в мозге. Это означает, что даже если ребенок выживет, он уже никогда не придет в сознание и навсегда останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения.

В итоге родители согласились отключить сына от аппарата и передать его органы больным детям. Однако за день до того, как это должно было произойти, подросток неожиданно начал самостоятельно дышать, говорить и даже встал с кровати.

Как рассказал сам Трентон, момент аварии он не помнит, однако знает, что, пока он находился в коме, его душа побывала в раю. "Нет никакого другого объяснения случившемуся, только Божья воля. С этим согласны даже врачи", - заявил мальчик.