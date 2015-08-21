​В США пассажир снял на видео удар молнии в самолет - ВИДЕО

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Атланты в авиалайнер Boeing 737 американской авиакомпании Delta попала молния.

Как передает Report, пассажир другого самолета, ожидая посадки на свой рейс, заснял этот момент на видео.

Инцидент произошел во время подъезда авиалайнера ко взлетной полосе. На записи видно, что молния ударила в хвостовую часть самолета. Во время происшествия никто не пострадал, поскольку самолет защищен специальным покрытием, которое блокирует поля статического электричества.