В США ожидают нашествие цикад

Восточные штаты США готовятся к нашествию миллиардов, если не триллионов так называемых периодических цикад, которые этой весной проснулись после зимней спячки, длившейся целых 17 лет

Восточные штаты США готовятся к нашествию миллиардов, если не триллионов так называемых периодических цикад, которые этой весной проснулись после зимней спячки, длившейся целых 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот вид насекомых обитает в 15 штатах на востоке страны и в Вашингтоне (округ Колумбия), в мае там уже появилось множество певчих цикад, больше всего – в Мичигане и Западной Вирджинии.

По оценкам экспертов, с одного гектара земли появились около полутора миллиона насекомых, а через несколько недель вся поверхность будет усыпана "цикадным ковром".

"Это просто захватывающее событие. Подобного нет на всей планете Земля, даже во всей Вселенной. Это единственное место, где есть цикады с 13-летним и 17-летним циклом, которые появляются миллиардами, если не триллионами", - говорит энтомолог Майкл Рупп.

Специалист подчеркнул, что цикады – "это не саранча", они совершенно безвредны, "не кусают и не жалят", поэтому не стоит их бояться. Эти стрекочущие насекомые сами становятся легкой добычей для птиц и грызунов, а выживают за счет количества. По его словам, американцам выпал уникальный шанс наблюдать за «событием более интересным, чем эпизод «Игры престолов».