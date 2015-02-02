В США отмечается День сурка

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Американский "народный метеоролог" - сурок Фил из городка Панксутони (штат Пенсильвания) - расскажет жителям США, как долго еще продлится в стране зима.

Каждый год 2 февраля Фила извлекают из норки на свет, чтобы определить, скоро ли придет весна. Народная примета гласит, что если заспанный прорицатель увидит собственную тень и вернется в домик, то тепла ждать еще полтора месяца. Если же будет пасмурная погода и Фил своей тени не увидит, то весна уже не за горами.

Фил всегда делает свой прогноз погоды в торжественной обстановке при большом скоплении народа. "Послушать" его предсказания приезжают десятки тысяч человек со всех концов страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Синоптики прогнозируют, что как раз в понедельник на северо-восток США, в том числе на Пенсильванию, обрушится сильная снежная буря. Так что, скорее всего, "народный метеоролог" своей тени не увидит. Однако никто не знает, как он на этот раз решит себя повести.

Как утверждается на официальном интернет-сайте "Фила из Панксутони, провидца из провидцев, предсказателя из предсказателей" - таково полное имя зверька - точность его прогнозов составляет 100%. Однако американские эксперты подсчитали, что на самом деле он оказывается прав не более чем в 39% случаев.

В прошлом году прогноз "провидца из Панксутони" был верным. Фил предрек долгую зиму, и, действительно, температура воздуха в феврале и марте практически на всей территории США была ниже среднестатистической. А вот в 2013 году сурок едва не поплатился за ошибочное предсказание головой. Зверек "сообщил", что зима собирается уходить, однако во многих районах страны еще долго держались аномальные холода. Прокурор штата Огайо потребовал приговорить "лживого предсказателя" к смертной казни, однако в итоге грызуна все-таки помиловали.

Традиция отмечать День сурка соблюдается в Панксутони с 1887 года, а занесена в Новый свет она была немецкими иммигрантами. Правда, роль "предсказателя" в Германии XIX века выполнял барсук. Но так как барсуки в Пенсильвании не водятся, эту задачу возложили на сурка.