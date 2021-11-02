В США осужденного на пожизненный срок миллионера обвинили в убийстве жены

Американскому миллионеру Роберту Дерсту, который был осужден на пожизненный срок за убийство своей подруги, предъявили новое обвинение.

Американскому миллионеру Роберту Дерсту, который был осужден на пожизненный срок за убийство своей подруги, предъявили новое обвинение.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times .

Издание сообщает, что большое жюри округа Вестчестер в штате Нью-Йорк обвинило магната в сфере недвижимости в убийстве своей первой жены Кэтрин Дерст. По данным следователей, 29-летняя женщина исчезла вечером 31 января 1982 года после очередной ссоры с супругом. На тот момент пара находилась в браке девять лет. Тело жены так и не было найдено. В ходе расследования исчезновения Дерст заявил, что в тот вечер посадил жену на поезд, но не знает, что с ней произошло после этого. При этом подруга Сьюзан Берман обеспечила ему ложное алиби.

Дерст был арестован 15 марта 2015 года в Калифорнии по обвинению в убийстве Сьюзан Берман в 2000 году, которая собиралась рассказать следователям об исчезновении первой жены миллионера в 1982 году.

Ему также предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков.

В середине сентября текущего года Дерст был признан виновным в убийстве Берман. В октябре по данному делу его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Миллионер долгие годы заявлял, что не знает, что случилось с его женой и кто убил Берман.