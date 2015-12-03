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    В США неизвестная пара пожертвовала Армии спасения 500 000 долларов

    Это самое большое пожертвование, которое Армия спасения когда-либо получала в этом регионе

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Миннесоте (США) неизвестная пара пожертвовала Армии спасения 500 000 долларов, сообщает Report со ссылкой на invictory.com.

    Дарители, сделавшие все, чтобы остаться неназванными, объяснили, что в молодости им часто приходилось питаться просроченными продуктами, и поэтому сейчас они хотели бы помочь молодым людям, которые переживают трудности в своей жизни.

    Армия спасения собирает пожертвования для неимущих в специальные красные котелки, установленные в людных местах. Именно в один из таких котелков в продуктовом магазине в городе Роузмонт (штат Миннесота) и был опущен чек на  500 000 долларов. 

    500 000 долларов – это самое большое пожертвование, которое Армия спасения когда-либо получала в этом регионе. 

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