В США неизвестная пара пожертвовала Армии спасения 500 000 долларов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Миннесоте (США) неизвестная пара пожертвовала Армии спасения 500 000 долларов, сообщает Report со ссылкой на invictory.com.

Дарители, сделавшие все, чтобы остаться неназванными, объяснили, что в молодости им часто приходилось питаться просроченными продуктами, и поэтому сейчас они хотели бы помочь молодым людям, которые переживают трудности в своей жизни.

Армия спасения собирает пожертвования для неимущих в специальные красные котелки, установленные в людных местах. Именно в один из таких котелков в продуктовом магазине в городе Роузмонт (штат Миннесота) и был опущен чек на 500 000 долларов.

500 000 долларов – это самое большое пожертвование, которое Армия спасения когда-либо получала в этом регионе.