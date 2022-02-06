В США назвали худший танк всех времен и народов

Колумнист Брент Иствуд назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю.
Как передает Report, об этом написал в статье для портала
"Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории", - сказал автор.
По словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза "ад на колесах".
"Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка", - рассказал колумнист.
Эту боевую машину разработал новозеландский министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ и общественности.