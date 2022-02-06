В США назвали худший танк всех времен и народов

Колумнист Брент Иствуд назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю.

Колумнист Брент Иствуд назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю.

Как передает Report, об этом написал в статье для портала 19fortyfive .

"Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории", - сказал автор.

По словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза "ад на колесах".

"Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка", - рассказал колумнист.

Эту боевую машину разработал новозеландский министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ и общественности.