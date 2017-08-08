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    В США медведь "угнал" внедорожник

    Угонщик, однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием

    Баку. 7 август. REPORT.AZ/ В американском городе Дуранго в штате Колорадо медведь "угнал" и разбил внедорожник, сообщает Associated Press.

    Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома. "Угонщик", однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием.

    Вызванная соседями полиция установила, что зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.

    "Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считаные минуты", — сказал представитель полиции.

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