В США медведь сел в машину и разбился

В американском городе Боулдер медведь "угнал" машину и попал в ДТП.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона.

В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.

Пресс-служба полиции призвала местных жителей не оставлять транспортные средства незапертыми.