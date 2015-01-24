​В США ложно обвиненного мужчину освободят спустя 40 лет

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В США 70-летнего мужчину, ложно обвиненного в убийстве двух женщин, освободят спустя 40 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, судья принял во внимание заключение эксперта по ДНК, заявившего, что ни одно из вещественных доказательств, собранных по делу, не указывает на Джозефа Следжа.

Окружной прокурор извинился перед 70-летним мужчиной и пообещал возобновить дело об убийстве от 1976 года.

«Система совершила ошибку», — сказал окружной прокурор Джон Дэвид.

После объявления решения Следж на мгновение присел, а затем обнял адвоката и членов семьи, которые присутствовали на слушании.

Мужчина был осужден и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме за убийство Жозефины Дэвис и ее дочери Эйлин, которое произошло в сентябре 1976 года. Женщины были найдены зарезанными в своем доме в Элизабеттауне. За день до этого Следж сбежал из тюрьмы, где отбывал четырехлетний срок за воровство.