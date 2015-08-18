​В США изобрели стеклянную краску, отражающую солнечное тепло

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Джейсон Бенкоски из Лаборатории прикладной физики американского университета Джона Хопкинса создал краску из стекла, которая позволит уберечь металлические поверхности кораблей и зданий от перегрева.
Как передает Report, новый материал был представлен исследователем на заседании Американского химического общества в Бостоне.
Отмечается, что новая краска не позволяет алюминиевым поверхностям нагреваться от Солнца. Таким образом, она поможет уберечь дома и военные корабли от перегрева, который приводит к сокращению срока службы конструкции.
«Большая часть красок содержат в своем составе полимеры, которые под воздействием солнечного ультрафиолета разрушаются, что в конечном итоге приводит к обмелению покрытия и пожелтению», – говорит ученый.
По словам изобретателя, материалы, из которых сделана краска – недорогие и доступные: песок и углекислый калий.
News DepartmentАвтор новости
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