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    ​В США изобрели стеклянную краску, отражающую солнечное тепло

    Материалы, из которых сделана краска – недорогие и доступные

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Джейсон Бенкоски из Лаборатории прикладной физики американского университета Джона Хопкинса создал краску из стекла, которая позволит уберечь металлические поверхности кораблей и зданий от перегрева.

    Как передает Report, новый материал был представлен исследователем на заседании Американского химического общества в Бостоне.

    Отмечается, что новая краска не позволяет алюминиевым поверхностям нагреваться от Солнца. Таким образом, она поможет уберечь дома и военные корабли от перегрева, который приводит к сокращению срока службы конструкции.

    «Большая часть красок содержат в своем составе полимеры, которые под воздействием солнечного ультрафиолета разрушаются, что в конечном итоге приводит к обмелению покрытия и пожелтению», – говорит ученый.

    По словам изобретателя, материалы, из которых сделана краска – недорогие и доступные: песок и углекислый калий.

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