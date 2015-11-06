В США говорят на 350 языках

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Для домашнего общения американцы используют 350 языков, которые постепенно вытесняют английский язык в крупных мегаполисах.

Как сообщает Report со ссылкой на VOA News, эти выводы содержатся в докладе, подготовленном Бюро переписи населения США.

Согласно информации, этот показатель больше прошлогоднего на 39 языков.

В крупнейших городах страны английский язык, фактически, становится языком меньшинства. Так, в Большом Лос-Анджелесе 54 процента жителей говорят дома на других языках. В Майами этот показатель составляет 51 процент, в Сан-Франциско – 40 процентов, в Нью-Йорке – 38 процентов, в Хьюстоне – 37 процентов, в Вашингтоне – 36 процентов.

Из данных бюро, собранных в 2009-2013 годах, следует, что 60,3 млн. человек или более одной пятой всех жителей США старше пяти лет, разговаривают дома не на английском языке. Наиболее распространенной альтернативой является испанский язык, которым пользуются 37,5 млн. человек, за ним следует китайский – 2,9 млн.

Среди других языков, на которых дома говорят более миллиона американцев – французский, немецкий, корейский, вьетнамский и тагальский. К миллионной отметке приближается арабский язык.

Русский язык для домашнего общения используют около 880 тыс. жителей США.

Уровень владения английским языком варьируется в широких пределах. Например, 80 процентов людей, говорящих дома на хинди, сообщили, что также "очень хорошо" говорят по-английски. Так же высоко оценили свой уровень английского 84 процента носителей немецкого языка, 76 процентов – греческого и 73 процента – итальянского. При этом 40 процентов людей, говорящих дома по-польски и 47 процентов – говорящих по-русски, заявили, что испытывают трудности в деле овладения английским языком.