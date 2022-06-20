В США девочка в 11 лет заработала 11 млн долларов

Девочка-подросток из Техаса заработала 11 млн долларов, открыв бизнес по производству лимонада.

Девочка-подросток из Техаса заработала 11 млн долларов, открыв бизнес по производству лимонада.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Микаила Ульмер создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным.

В 2016 году она заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада — на тот момент Микаэле было 11 лет. Продукт начали покупать жители многих штатов, напиток продавался в 1 500 магазинах.

Сейчас ей 17 лет, и ее бизнес продолжает расти. Микаэла запустила линию бальзамов для губ и написала собственную книгу — все это она успела сделать до окончания школы. Десятую часть от прибыли девочка передает в фонды спасения пчел.