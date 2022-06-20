О нас

В США девочка в 11 лет заработала 11 млн долларов

В США девочка в 11 лет заработала 11 млн долларов Девочка-подросток из Техаса заработала 11 млн долларов, открыв бизнес по производству лимонада.
Это интересно
20 июня 2022 г. 11:06
В США девочка в 11 лет заработала 11 млн долларов

Девочка-подросток из Техаса заработала 11 млн долларов, открыв бизнес по производству лимонада.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Микаила Ульмер создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным.

В 2016 году она заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада — на тот момент Микаэле было 11 лет. Продукт начали покупать жители многих штатов, напиток продавался в 1 500 магазинах.

Сейчас ей 17 лет, и ее бизнес продолжает расти. Микаэла запустила линию бальзамов для губ и написала собственную книгу — все это она успела сделать до окончания школы. Десятую часть от прибыли девочка передает в фонды спасения пчел.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

У Дании и Канады появилась сухопутная граница
У Дании и Канады появилась сухопутная граница
15 июня 2022 г. 09:43
Елизавета II поднялась на второе место в списке самых долго правящих монархов в истории
Елизавета II поднялась на второе место в списке самых долго правящих монархов в истории
12 июня 2022 г. 13:34
Умер глава Мальтийского ордена фра Марко Луццаго
Умер глава Мальтийского ордена фра Марко Луццаго
8 июня 2022 г. 07:52
Молния поразила Эйфелеву башню
ФотоМолния поразила Эйфелеву башню
5 июня 2022 г. 02:41
Японец стал старейшим в мире переплывшим Тихий океан в одиночку яхтсменом
Японец стал старейшим в мире переплывшим Тихий океан в одиночку яхтсменом
4 июня 2022 г. 17:23
В Бразилии черепаха прождала хозяев на чердаке 30 лет
В Бразилии черепаха прождала хозяев на чердаке 30 лет
4 июня 2022 г. 16:04
В Джалилабаде найден предмет с 2000-летней историей
ФотоВ Джалилабаде найден предмет с 2000-летней историей
25 мая 2022 г. 19:55
Британец попал в Книгу рекордов, читая рэп 39 часов подряд
Британец попал в Книгу рекордов, читая рэп 39 часов подряд
25 мая 2022 г. 09:33
В Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком
В Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком
22 мая 2022 г. 10:49
Генштаб ВСУ: Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются
Генштаб ВСУ: Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются
19 мая 2022 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi