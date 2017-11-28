В Средиземном море погибли более 30 мигрантов после атак акул

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Акулы атаковали в Средиземном море две лодки с мигрантами, которые направлялись в Европу. Как сообщает Report со ссылкой на газету Sun речь идет о 31 погибшем и о более 40 пропавших без вести.

Трагедия произошла примерно в 65 км от берегов Северной Африки.

По словам спасателей, на обнаруженных телах погибших видны следы от укусов акул. Сообщается, что некоторые мигранты погибли, когда пытались забраться на перевернутые лодки, чтобы спастись от хищников.

«Вокруг было множество тел, и мы видели здесь четыре или пять акул, плавающих между ними. Большие синие акулы, очень агрессивный вид», — сказал один из моряков.

На месте трагедии также находились лодки, переполненные другими беженцами, добавили в ВМС.