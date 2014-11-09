​В спасательных работах могут быть применены тараканы-киборги

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) превратили мадагаскарских шипящих тараканов в киборгов, способны передвигаться в направлении источника звука.

Как передает Report, не исключено, что в перспективе такие насекомые помогут в поиске людей под завалами, образовавшимися в результате природных или техногенных катастроф.

Для управления тараканом на его спине закрепляется недорогой электронный модуль, содержащий микроконтроллер и приёмопередатчик беспроводной связи. На месте усов вживляются тонкие электроды, стимуляция которых заставляет насекомое поворачивать налево или направо. Ещё один электрод подводится к церкам. Волоски, покрывающие церки, улавливают колебания воздуха, что позволяет таракану почувствовать приближающегося хищника. Поэтому стимуляция в этой зоне заставляет насекомое бежать вперёд.

Ещё один элемент электронного модуля — массив из трёх микрофонов. Анализируя сигнал от каждого из них, управляющее программное обеспечение делает вывод о том, где находится источник звука, и заставляет таракана двигаться в нужную сторону, стимулируя электроды.

Предполагается, что, добравшись по звукам до оказавшегося под завалами человека, насекомое сможет передать информацию о своём положении в центр управления. Таким образом, спасатели смогут определить, где находится пострадавший, и оказать ему необходимую помощь.