В SpaceX рассказали об обстоятельствах взрыва капсулы на испытаниях

Компания SpaceX подтвердила, что капсула корабля Crew Dragon была уничтожена при испытании двигателей SuperDraco.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент компании Ханс Кенигсман.

По его словам, во время испытания произошла внештатная ситуация.

Проблема, вероятно, возникла при активации двигателей. Расследование продолжается, однако, как отметил Кенигсман, нет причин полагать, что двигатели были неисправны.

Ранее компания SpaceX также сообщала о нештатной ситуации, которая произошла во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon.