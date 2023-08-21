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В Сомали введут запрет на Telegram, TikTok и платформу 1xBet

В Сомали введут запрет на Telegram, TikTok и платформу 1xBet В конце августа сомалийские власти планируют ввести запрет на использование мессенджера Telegram, социальной сети TikTok и букмекерской компании 1xBet.
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21 августа 2023 г. 03:15
В Сомали введут запрет на Telegram, TikTok и платформу 1xBet

В конце августа сомалийские власти планируют ввести запрет на использование мессенджера Telegram, социальной сети TikTok и букмекерской компании 1xBet.

Как передает Report, об этом сообщает портал Garowe, ссылаясь на информацию местного министерства связи.

В публикации отмечается, что Сомали запрещает TikTok, Telegram и 1xBet, приложение для азартных игр в стране с 24 августа из-за "аморального" контента и видео террористических и других групп.

Согласно информации, причиной для введения запрета послужило отрицательное влияние указанных приложений на молодежь Сомали.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə “Tiktok”, teleqram və “1XBET” qadağan edilib

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